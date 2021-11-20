Взрывчатку и письмо с угрозами отправили спикеру Сената Польши

Томаш Гродзкий, спикер верхней палаты (Сената) польского парламента, получил опасную посылку — в ней содержалось письмо с угрозами, а также взрывчатое вещество. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Политик отметил, что посылку унесли ответственные службы. Он выразил надежду на то, что им удастся быстро найти злоумышленника. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.

О том, что содержится в посылке для парламентария, стало известно после проверки, которую проводят при поступлении таких грузов в законодательный орган.

Кризис мигрантов обострился на границах некоторых государств, в числе которых Польша. Беженцы стремятся попасть в эти страны незаконным путем, и власти задерживают все больше людей. В Европе полагают, что к организации кризиса причастна Белоруссия, но в Минске с этими обвинениями не согласны. В Литве предложили способ, который якобы поможет решить этот вопрос.