Названа предварительная причина взрыва в Энгельске

Предварительной причиной взрыва в газовой плите в жилом доме Энгельска Саратовской области следователи считают скопление газа. В результате хлопка пострадал мужчина. Он получил травму кисти.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области.

«По предварительным данным, причиной произошедшего стало скопление газа в газовой плите. В результате хлопка повреждены две межкомнатные стены данной квартиры, а также выбиты стекла в помещении кухни и одной из комнат. Соседние квартиры не повреждены. Угрозы для жильцов дома нет», — говорится в сообщении.

В результате взрыва бытового газа пострадал хозяин квартиры 1978 года рождения, пишет ТАСС. Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пожара и разрушения конструкция не было. Пострадало только остекление квартиры.

Пострадавший находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. Следователи и прокуратура начали проверку.

Накануне в Санкт-Петербурге взрыв прогремел в квартире дома, расположенного по адресу проспект Энтузиастов, 18. Мужчина получил ожоги спины и конечностей.