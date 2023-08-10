Происшествия 10 августа 2023, 09:06 Взрыв возле завода повредил 111 построек в Сергиевом Посаде Взрыв в Сергиевом Посаде повредил 100 домов и 11 административных зданий Автор фото — Дмитрий Белицкий

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От взрыва на складе пиротехники рядом с Загорским оптико-механическим заводом в Сергиевом Посаде пострадали 111 построек, в том числе жилые дома. Об этом ТАСС заявили в экстренных службах.

«В общей сложности 111 строений», — сказал собеседник агентства.

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Среди них 100 жилых домов, в том числе частных, и 11 административных, включая соцучреждения.

Очевидцы сообщали «360», что в момент взрыва 9 августа в окнах разбились стекла, в некоторых зданиях обрушились потолочные конструкции. Некоторые получили порезы лица и спины. Медицинскую помощь получили свыше 50 человек, одна работница ЗОМЗ умерла в больнице. Пропавшими без вести назвали 12 человек.

Взрыв произошел на складе пиротехники на прилегающей к заводу территории. Представители ЗОМЗ заявили, что он получил существенный ущерб. Имущество предприятия застраховано.