18 сентября 2020, 22:57
Возгорание водорода случилось на заводе «Азот» в Новомосковске
Разгерметизация трубопровода с водородом произошла при пробном запуске в цех по производству аммиака на заводе «Азот» в Новомосковске. В результате над помещением цеха вспыхнул огонь. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.
На место направили пожарные бригады. Они выяснили, что произошла разгерметизация трубопровода с водородом.
Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 22:10. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте происшествия взяли пробы воздуха для проверки в химической лаборатории. Угрозы жизни и здоровью жителей нет.
Очевидцы в социальных сетях поделились видео с места событий.
АО НАК «Азот» — второй по объемам выпуска производитель азотных удобрений и аммиака. Одно из крупнейших химических предприятий России.