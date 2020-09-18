Возгорание водорода случилось на заводе «Азот» в Новомосковске

Разгерметизация трубопровода с водородом произошла при пробном запуске в цех по производству аммиака на заводе «Азот» в Новомосковске. В результате над помещением цеха вспыхнул огонь. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

На место направили пожарные бригады. Они выяснили, что произошла разгерметизация трубопровода с водородом. Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 22:10. В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия взяли пробы воздуха для проверки в химической лаборатории. Угрозы жизни и здоровью жителей нет. Очевидцы в социальных сетях поделились видео с места событий. АО НАК «Азот» — второй по объемам выпуска производитель азотных удобрений и аммиака. Одно из крупнейших химических предприятий России.