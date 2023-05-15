Происшествия 15 мая 2023, 20:30 Взрыв в центре Луганска назвали очередным терактом украинцев Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко назвал терактом взрыв на улице Демехина в Луганске РИА «Новости»

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Взрыв, прогремевший в центре Луганска на улице Демехина 15 мая, — очередной теракт с украинской стороны. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко корреспонденту ТАСС.

Взрыв в самом центре Луганска в очередной раз подтвердил, что военно-политическое руководство Украины использует против жителей нового российского региона методы террора, обратил внимание Марочко. На месте происшествия работают все экстренные службы, официальных выводов нужно подождать, добавил подполковник НМ ЛНР в отставке.

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«Но я лично не сомневаюсь, что совершен очередной террористический акт», — резюмировал Марочко.

Взрыв в центре Луганска прогремел около 13:30 по московскому времени. Местный житель рассказал ТАСС, что могла взорваться граната в барбершопе.

Источник агентства в экстренных службах ЛНР сообщал о четырех пострадавших. Марочко написал в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, ранения получили пять человек, причем трое из них оказались в тяжелом состоянии. По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, при взрыве пострадал временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.