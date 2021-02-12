Секунда — и нет торгового центра. Главное о взрыве в магазине во Владикавказе
Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете «Магнит» за полтора часа до открытия магазина. Предположительно, сдетонировала газовоздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования.
Взрыв
В 07:24 жители улицы Гагкаева проснулись от звука взрыва. Трехэтажное торговое здание за одну секунду превратилось в груды обломков. На первом этаже располагались магазины «Магнит» и «Магнит Косметик», второй и третий этажи сдавались под офисы.
Вот так сейчас выглядит трехэтажный торговый центр, где находились магазины.
По предварительным данным, пострадавших нет, так как магазин был закрыт.
Из-за мощного взрыва выбило стекла в жилых домах, находящихся поблизости. Очевидцы в Instagram сообщили, что пострадали машины, которые стояли недалеко от магазина.
Около 200 сотрудников МЧС завалы разбирают вручную и с помощью спецтехники, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Александр Хоружий.
Помочь в ликвидации последствий взрыва, по данным радиостанции Sputnik, вызвался министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. Он связался по телефону с начальником Главного управления МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим.
Чудесное спасение
После взрыва в СМИ появилась информация, что под завалами может находиться один или два человека — охранник и продавец. Через несколько часов пришла хорошая новость: найден один человек, он жив. Зовут его Зураб Засеев, ему 33.
Мужчина работал всю ночь в ювелирной мастерской, находящейся в этом здании.
«Ночью работал, под утро заснул, потом от взрыва проснулся. Как-то выполз оттуда», — рассказал он журналистам.
Медики были удивлены, что после такого взрыва у мужчины только ссадина на руке.
Пользователи социальных сетей в это тоже не могут поверить. Они сомневаются, что мужчина был на месте ЧП.
«Вы видели масштаб разрушения? И вы думаете, что при этом, если бы был кто-то внутри, мог не пострадать?» — написала жительница Владикавказа.
Другие не понимают, почему одежда, в которой ювелир давал интервью журналистам, была чистая и без повреждений.
Версии
Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил РИА «Новости» зампредседателя правительства Северной Осетии Ирбека Томаева. В компании «Магнит» ТАСС заявили, что на цокольном этаже торгового центра во Владикавказе велись строительные работы.
Помещение для продажи косметики и бытовой химии компания арендовала, а часть, где находился продуктовый супермаркет, была в собственности.
«Ретейлер не имел доступа к иным помещениям торгового центра, в том числе к цокольному этажу, где, предположительно, велись строительные работы», — сообщили в компании.
В экстренных службах РИА «Новости» сообщили, что в подвале здания находились кислородные баллоны.
Эксперт по безопасности Александр Старостин в интервью радиостанции Sputnik отметил, что, исходя из масштаба разрушения, не стоит оценивать мощность взрыва. Скорее всего, по его мнению, здание было построено некачественно.
«Это не дом, а каркасная постройка. При взрыве газа такая конструкция разлетается, как при взрыве надутого воздушного шарика», — отметил он.
После взрыва прокуратура начала проверку. В ведомстве сообщили, что после выяснения всех обстоятельств происшествия они дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной, строительной безопасности и обеспечению надлежащей эксплуатации газового оборудования.
Следственный комитет России также начал свою проверку.