Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете «Магнит» за полтора часа до открытия магазина. Предположительно, сдетонировала газовоздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования.

Взрыв

В 07:24 жители улицы Гагкаева проснулись от звука взрыва. Трехэтажное торговое здание за одну секунду превратилось в груды обломков. На первом этаже располагались магазины «Магнит» и «Магнит Косметик», второй и третий этажи сдавались под офисы.

Вот так сейчас выглядит трехэтажный торговый центр, где находились магазины.

По предварительным данным, пострадавших нет, так как магазин был закрыт.

Из-за мощного взрыва выбило стекла в жилых домах, находящихся поблизости. Очевидцы в Instagram сообщили, что пострадали машины, которые стояли недалеко от магазина.

Около 200 сотрудников МЧС завалы разбирают вручную и с помощью спецтехники, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Александр Хоружий.

Помочь в ликвидации последствий взрыва, по данным радиостанции Sputnik, вызвался министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. Он связался по телефону с начальником Главного управления МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим.

Чудесное спасение

После взрыва в СМИ появилась информация, что под завалами может находиться один или два человека — охранник и продавец. Через несколько часов пришла хорошая новость: найден один человек, он жив. Зовут его Зураб Засеев, ему 33.

Мужчина работал всю ночь в ювелирной мастерской, находящейся в этом здании.

«Ночью работал, под утро заснул, потом от взрыва проснулся. Как-то выполз оттуда», — рассказал он журналистам.

Медики были удивлены, что после такого взрыва у мужчины только ссадина на руке.

Пользователи социальных сетей в это тоже не могут поверить. Они сомневаются, что мужчина был на месте ЧП.

«Вы видели масштаб разрушения? И вы думаете, что при этом, если бы был кто-то внутри, мог не пострадать?» — написала жительница Владикавказа.

Другие не понимают, почему одежда, в которой ювелир давал интервью журналистам, была чистая и без повреждений.

Версии

Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил РИА «Новости» зампредседателя правительства Северной Осетии Ирбека Томаева. В компании «Магнит» ТАСС заявили, что на цокольном этаже торгового центра во Владикавказе велись строительные работы.

Помещение для продажи косметики и бытовой химии компания арендовала, а часть, где находился продуктовый супермаркет, была в собственности.

«Ретейлер не имел доступа к иным помещениям торгового центра, в том числе к цокольному этажу, где, предположительно, велись строительные работы», — сообщили в компании.

В экстренных службах РИА «Новости» сообщили, что в подвале здания находились кислородные баллоны.

Эксперт по безопасности Александр Старостин в интервью радиостанции Sputnik отметил, что, исходя из масштаба разрушения, не стоит оценивать мощность взрыва. Скорее всего, по его мнению, здание было построено некачественно.

«Это не дом, а каркасная постройка. При взрыве газа такая конструкция разлетается, как при взрыве надутого воздушного шарика», — отметил он.

После взрыва прокуратура начала проверку. В ведомстве сообщили, что после выяснения всех обстоятельств происшествия они дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной, строительной безопасности и обеспечению надлежащей эксплуатации газового оборудования.

Следственный комитет России также начал свою проверку.