Эксклюзив 26 мая 2023, 11:22 Момент взрыва в Краснодаре показали на видео Момент хлопка в Краснодаре показали на видео

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Жители Краснодара утром 26 мая услышали два громких хлопка, похожих на взрывы. Видео одного из них попало в распоряжение «360».

На опубликованных кадрах видно, что на спящую улицу вышли люди. Судя по всему, они услышали какой-то звук и начали разбегаться в разные стороны. После этого прогремел мощный взрыв.

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Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщал, что хлопок произошел около 04:17. Очевидцы рассказали «360», что сначала слышали звук, сравнимый с работой мопеда или газонокосилки, после чего «бабахнуло».

Мэр города Евгений Наумов рассказал, что повреждения получили офисное здание и жилой дом на улице Морской, а также два жилых дома на Гаражной. У некоторых зданий пострадал фасад и вылетели окна.

Глава региона Вениамин Кондратьев попросил от горожан не верить домыслам из социальных сетей и сохранять спокойствие.