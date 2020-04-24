Взрыв в Краснодаре мог произойти по вине одного из жильцов. Очевидцы рассказали, как это было

Жительница дома рассказала, что не видела, что именно произошло — она находилась в этот момент дома. Однако слышно все было очень хорошо.

Слышали сильный хлопок и волну. Думали, что-то упало — рядом дом строят, что-то свалилось у них, доски или что-то другое. А потом вышли — увидели дым. Быстро всех в охапку взяли и на улицу Жительница дома

По словам жителей дома, в нем не проведен газ — все пользуются только электроплитами. Они считают, что взрыв произошел по вине соседа, который по какой-то причине принес в квартиру газовый баллон.

«Потолки что-ли делал с газовым баллоном, говорят. Он один это знает», — отметила одна из очевидцев.

Ранее стало известно, что взрыв произошел на четвертом этаже — по словам очевидцев, балкон пострадавшей квартиры обгорел. Однако в региональном МЧС сообщили, что у них это происшествие числится как пожар. Там уточнили, что возгорание полностью ликвидировали спустя 30 минут после того, как кв ведомство поступил вызов. На месте работали 30 человек и девять единиц техники.

В МЧС также уточнили, что из дома уже эвакуировали 35 жильцов. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. По данным Пятого канала, один из жильцов погиб — 69-пенсионер, который был в эпицентре взрыва.