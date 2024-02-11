Происшествия 11 февраля 2024, 13:50 Взрыв в кабинете психолога в Элисте спланировали заранее Shot: житель Элисты заранее спланировал подрыв психологического центра Пресс-служба Следственного комитета

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Мужчина, устроивший взрыв в кабинете психолога в Элисте, заранее спланировал свои действия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, пациент принес на встречу взрывчатку мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте в состоянии боевой готовности. На теле мужчины были провода.

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Уточняется, что местный житель страдал шизоидным расстройством личности. Накануне вечером он пришел в центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива» на улице Клыкова к психологу и просил о сеансе помощи. На встрече присутствовал супруг специалиста.

У пациента и психолога возник конфликт, в ходе которого мужчина активировал самодельное взрывное устройство. Пациента разорвало на куски, а супруги получили тяжелые травмы.

Во время обыска в доме погибшего произошел еще один взрыв, пострадали трое сотрудников Росгвардии. Их забрали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.