Взрыв в гараже травмировал людей во Владимирской области

Взрыв произошел в гараже Коврова Владимирской области 18 июля. В результате несколько человек получили травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт «GorodKovrov.RU».

Сотрудники МЧС прибыли для того, чтобы открыть гараж. Однако во время взлома в помещении произошел сильный взрыв. На место происшествия приехало усиление. К этому моменту огонь успел охватить восемь соседних гаражей. Кроме того, загорелся дежурный автомобиль, а также полностью выгорела машина Peugeot, располагавшаяся в одном из гаражей.

Кроме того, несколько человек пострадали. По неподтвержденной информации, госпитализировали около трех спасателей.