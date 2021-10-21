Взрыв в Екатеринбурге объяснили тестированием котельной

В котельной в Екатеринбурге ничего не взрывалось, там прошло тестирование котлов. О том, почему на самом деле над сооружением поднялись столпы дыма, рассказали «Новостям Екатеринбурга» сами работники энергокомпании.

Оказалось, что причиной громкого хлопка и дрожания стен в домах рядом с котельной стала апробация одного из котлов, который раньше не использовался. Этот же котел испытывали для разных режимов горения, поэтому некоторое время шел дым.

«На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению», — разъяснили коммунальщики.

Сейчас котельная работает в обычном режиме, никаких сбоев нет. Энергоснабжению домов и подаче в них тепла ничего не мешает, добавили в службе.

Однако на фото с места события видно, что в здании котельной выбиты окна, туда приехали спасатели и врачи.

О предполагаемом взрыве на Гурзуфской котельной СМИ узнали от очевидцев, которые зафиксировали все на камеры телефонов. Они же добавили, что в районе происшествия тряслись стены и дрожали окна, а также был слышен громкий хлопок.