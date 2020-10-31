Взрыв в Челябинске случился у «ковидной базы»

В челябинской поликлинике, у которой взорвалась кислородная станция, находится «ковидная база». Об этом «360» сказала пресс-секретарь областного Минздрава Мария Хворостова.

«Там размещается ковидная база, сегодня взорвалась отдельно стоящая кислородная станция, откуда подают кислород в учреждение. Пожарные приняли решение об эвакуации. Погибших и пострадавших нет», — сказали «360» в ведомстве.

Основное количество эвакуированных временно разместили в помещениях стадиона имени Елесиной. Трех реанимационных пациентов эвакуировали в первую городскую больницу, еще 20 — в третью областную больницу.

Взрыв в хозяйственной пристройке городской больницы №2 на улице Ленина прогремел утром 31 октября. Там взорвалась и загорелась будка для хранения баллонов с кислородом. По данным Минздрава региона, никто не пострадал.

Общая площадь пожара составляет 50 квадратных метров. На борьбу с огнем отправили пожарных. Все пациенты, которые находятся сейчас в реанимации, обеспечены кислородом. Причины и обстоятельства взрыва на кислородной станции выясняются.