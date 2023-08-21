Важное 21 августа 2023, 10:54 Взрыв услышали во всех районах Ростова-на-Дону — СМИ Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке, похожем на взрыв

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В Ростове-на-Дону прогремел громкий звук, похожий на взрыв. Его услышали во всех районах города. Очевидцы сообщили Telegram-каналу «161.ru | Новости Ростова», что в некоторых окнах разбились стекла.

Утром 21 августа в Ростове-на-Дону раздался громкий звук. Пользователи соцсетей предположили, что прогремел взрыв или сработала система ПВО. Его услышали во всех уголках города, в том числе в микрорайонах Западный, «Верхний Темерник», на улице Портовой в центре, жилмассиве Северном, в Первомайском районе и других местах. В окнах некоторых домов потрескались стекла.

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Дроны-камикадзе обезвредили над Ростовской областью утром 20 августа. Власти сообщили, что после воздействия средствами радиоэлектронной борьбы два БПЛА рухнули в воинской части в Каменске, третий — к северу от Новошахтинска.

Военные утром 21 августа перехватили два беспилотника в Подмосковье. Никто не пострадал. Еще один дрон засекли в Калужской области.