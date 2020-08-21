Взрыв случился в жилом доме в Ярославле. Часть постройки обрушилась

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что на место прибыли шесть пожарных расчетов.

Источник фото: vk.com/ghest_po_yaroslavski

После взрыва квартира, где, предположительно, взорвался газ, загорелась. Пламя перешло на квартиру выше.



Life со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем. Источник «Интерфакса» подтвердил гибель одного человека и уточнил, что под завалами остались люди.

Спасатели эвакуировали жильцов. РИА «Новости» уточнило, что в результате взрыва газа пострадали три человека. Один погиб.

Издание «Ярославль онлайн» сообщило, что эвакуация жильцов продолжается. Жителей верхних этажей забирают из окон на подъемнике.

Мэр города Владимир Волков подтвердил корреспонденту ТАСС, что в доме после взрыва обрушились перекрытия. На месте создадут оперативный штаб.

В единой диспетчерской службе уточнили, что причиной обрушения стал взрыв газа.

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что в многоквартирном десятиэтажном доме на улице Батова произошло обрушение с пятого по третий этаж. Проводится эвакуация жильцов дома. Информация по пострадавшим уточняется.

Местные СМИ сообщили, что от пострадавшего дома уехали три машины скорой помощи с пострадавшими. Самые большие разрушения в четырех квартирах. На место продолжают прибывать пожарные. В районе ощущается сильный запах гари. МЧС уточнило, что обрушение перекрытий произошло со второго по шестой этаж.