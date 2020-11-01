Взрыв случился в гаражах в подмосковных Мытищах

Взрыв произошел в гаражах в подмосковных Мытищах. Под завалами могут быть три человека. Об этом сообщили ТАСС в областном управлении МЧС.

«В Мытищах, на территории гаражного комплекса на улице Попова, произошел взрыв в одном из гаражей. Предварительно, под завалами находятся три человека», — сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Подмосковью.

Источник «360» уточнил, что пострадало пять гаражей. Сейчас на месте идут спасательные работы.

По предварительной информации, взорвался газ. Пожара после этого не было. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.

Одного из пострадавших уже вытащили из-под обломков. «Предварительно, пострадали два человека, один из них уже извлечен из-под обломков и передан медикам», — сказали в ведомстве.