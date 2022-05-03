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    03 мая 2022, 20:49

    Взрыв с пожаром произошел в доме на юге Москвы, обрушилась стена

    Источник «360»: пожар с частичным обрушением стены произошел в доме на юге Москвы

    Александр Блинов, Алла Морген

    Квартира загорелась на юге Москвы. Мужчина бросил какой-то предмет на электрическую плиту, в результате произошел взрыв и обрушилась стена. Об этом сообщил источник «360».

    Взрыв с пожаром произошел в доме на юге Москвы, обрушилась стена

    Загорелся дом 24, корпус 1, на Лебедянской улице. В одной из квартир мужчина что-то бросил на электроплиту. Произошел взрыв, частично обрушилась стена.

    По предварительным данным, есть угроза для остальных жильцов. На место прибыли спасатели.

    Обстоятельства выясняются. Сведений о пострадавших или жертвах пока не поступало.