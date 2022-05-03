03 мая 2022, 20:49
Взрыв с пожаром произошел в доме на юге Москвы, обрушилась стена
Источник «360»: пожар с частичным обрушением стены произошел в доме на юге Москвы
Квартира загорелась на юге Москвы. Мужчина бросил какой-то предмет на электрическую плиту, в результате произошел взрыв и обрушилась стена. Об этом сообщил источник «360».
Загорелся дом 24, корпус 1, на Лебедянской улице. В одной из квартир мужчина что-то бросил на электроплиту. Произошел взрыв, частично обрушилась стена.
По предварительным данным, есть угроза для остальных жильцов. На место прибыли спасатели.
Обстоятельства выясняются. Сведений о пострадавших или жертвах пока не поступало.