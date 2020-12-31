В Риге произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. Один человек пострадал, еще пятерых эвакуировали, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря в районе Агенскалнс. «На месте происшествия частично обрушилось трехэтажное здание, горят второй и третий этажи, а также кровля», — сообщили спасатели в Twitter.

На объект прибыли 11 экипажей пожарных и спасателей. Здание обесточили и приступили к тушению.

Очевидец Алексей Молодой выложил в Twitter фото и видео с места взрыва. Под завалами, по его словам, могут находиться люди.

«Взрыв был настолько сильным, что крышу дома отбросило на метров 20 в противоположный парк», — написал житель.

Очевидец сообщил, что полиция оцепила территорию ЧП. По его словам, пострадали несколько человек.