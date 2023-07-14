Происшествия 14 июля 2023, 01:20 Взрыв раздался в Курской области — СМИ Baza: жители города Курчатова в Курской области сообщили о взрыве Unsplash

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Взрыв прогремел в городе Курчатов Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, напомнив, что в этом населенном пункте расположена Курская АЭС.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. По предварительным данным, взрыв мог быть вызван работой систем противовоздушной обороны.

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В Сети появилось несколько видеозаписей с моментом ЧП. На них видна яркая вспышка, за которой следует взрыв. Кроме этого, местные жители публикуют фотографии и с обломками, похожими на части беспилотника.

Подробности уточняются.

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Ранее стало известно, что на окраине Воронежа также раздался взрыв. «360» опубликовал несколько видеозаписей с моментом хлопка. В администрации города заявили, что никаких чрезвычайных происшествий не происходило, обстановка в городе спокойная.