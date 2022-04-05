Взрыв раздался в Белгородской области

В Белгородской области на территории Красногвардейского района прогремел взрыв. Местные власти заявили, что это был не обстрел. Разрушений и пострадавших нет.

Глава района Анна Куташова в своем Telegram-канале отметила, что причины произошедшего устанавливаются.

«Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 в нашем районе был слышен хлопок. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту», — написала она.

Куташова добавила, что на территории района спокойная обстановка: разрушений и пострадавших нет.

«Мы точно понимаем, что это не обстрел», — заключила глава района.

Украинские военные 1 апреля нанесли удар по терминалу хранения топлива в Белгороде. После атаки двух вертолетов загорелись восемь резервуаров с горючим.

Спустя два дня — 3 апреля — взрыв раздался в населенном пункте Томаровка. Из-за разлетевшихся обломков улицу оцепили. Обошлось без разрушений и жертв.