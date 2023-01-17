Происшествия 17 января 2023, 11:12 Взрыв пустого нефтяного танкера в Таиланде попал на видео Момент взрыва пустого нефтяного танкера в Таиланде попал на видео

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Пустой нефтяной танкер взорвался на реке Мэклонг в Таиланде. Восемь человек пропали без вести, прибрежные дома остались без окон. Сайт Bangkok Post показал запись с камеры видеонаблюдения в момент ЧП.

Судно Smooth Sea 22 стояло на верфи с пустыми баками для планового технического обслуживания. Утром 17 января на нем произошел мощный взрыв. На кадрах видно, что столб огня поднялся высоко в небо, эпицентр находился в районе центральной части палубы. Ударная волна выбила стекла в близлежащих домах, звук от взрыва услышали в радиусе нескольких километров. Очевидцы вызвали экстренные службы, через час огонь удалось локализовать. Морской департамент объявил, что восемь рабочих верфи пропали без вести.

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В другой туристической стране, Непале, 15 января произошла авиакатастрофа. Разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines с 72 людьми на борту, в том числе четыре россиянина. Он рухнул при заходе на посадку, экипажу удалось увести самолет в сторону от старого аэропорта и рынка. Специалист по безопасности полетов Александр Романов выдвинул две версии произошедшего — отказ двигателя и конфликт на борту.

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