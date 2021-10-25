Взрыв в жилом пятиэтажном доме произошел в Набережных Челнах. Очевидцы опубликовали фото и видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что обвалились крыша и два верхних этажа.

ГУ МЧС по Татарстану уточнило, что сообщение о взрыве пока проверяется. На место направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона.



По предварительным данным, взрыв разрушил четыре квартиры. Газета «Известия» уточнила, что пострадали два человека. Это предварительные данные. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что причиной разрушения стал взрыв газа в одной из квартир.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах подчеркнул, что под обрушенными фрагментами дома могут оставаться люди.