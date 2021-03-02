Взрыв произошел в жилом доме Екатеринбурга

Один человек пострадал в результате взрыва в одной из квартир жилого дома в Екатеринбурге. Как сообщило издание «Е1», пострадавшего увезли в больницу с ожогами 25% тела.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что причиной взрыва стал самогонный аппарат. Он подчеркнул, что сначала отрабатывалась версия нарушений правил техники безопасности газового оборудования, но после обнаружили сдетонировавшее устройство по выгону алкоголя.

«Здание серьезных повреждений не получило, в окнах выбило стекла. В жилище, где все произошло, находились несколько человек, но госпитализация потребовалась лишь одному», — рассказал Горелых.

Он отметил, что пострадавшего доставили в ожоговый центр городской клинической больницы № 40.

На месте продолжают работать сотрудники полиции. Они начали проверку по итогам которой примут решение о заведении уголовного дела.