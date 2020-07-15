Взрыв произошел в здании Петербурга

Как сообщил Пятый канал, речь идет о доме 108 на Краснопутиловской улице. Языки пламени вырываются из окон первого этажа многоэтажного строения.

Как сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу, информация о ЧП поступила в 07:54. Гореть начала квартира на первом этаже. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

Источник фото: «ВКонтакте»

На место приехали пожарные и скорая помощь. РЕН ТВ уточнил, что эвакуируют жильцов с третьего по пятый этаж. На первом этаже, по данным телеканала, находится кулинарная школа.

Что стало причиной случившегося пока точно не ясно. Telegram-канал «Mash на Мойке» написал, что взорвался бытовой газ.