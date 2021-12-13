В Серпуховском женском монастыре взорвалось самодельное устройство, пострадали два человека. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

На территорию монастыря прошел мужчина, у которого, по предварительной информации, было самодельное взрывное устройство. Взрывчатка сработала, в результате произошедшего пострадали мужчина и подросток 15 лет, погибших нет.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В прокуратуре подтвердили ранение подростка. На место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.