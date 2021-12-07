Взрыв произошел в портовом районе на юго-востоке Франции. Обрушилось здание

В портовом районе коммуны Санари-сюр-Мер в департаменте Вар произошел взрыв. Там обрушилось трехэтажное здание. В этот момент в нем находились люди. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на телеканал BFM.

Как сообщили экстренные службы, на данный момент под завали может находиться до пяти человек. Еще четырех человек удалось спасти.

Сейчас на месте происшествия работает 40 спасателей. Кроме того, к устранению последствий аварии привлекли членов специальной команды по ликвидации ЧС. Обстоятельства происшествий выясняют.