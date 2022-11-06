Взрыв произошел в подъезде дома под Херсоном, пострадал человек | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 17:08 Взрыв произошел в подъезде дома под Херсоном, пострадал человек Минздрав Херсонской области: один человек пострадал при взрыве в подъезде жилого дома РИА "Новости"

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В подъезде жилого дома в Херсонской области сегодня произошел взрыв, один человек получил осколочное ранение. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона в Telegram-канале.

Бригада скорой оказала раненому экстренную медпомощь. Его госпитализировали.

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«Наши врачи оказывают пациенту все необходимое лечение и оценивают его состояние как стабильное», — процитировала пресс-служба министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева.

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Он напомнил местным жителям о необходимости уехать из города в безопасное место.

ВСУ сейчас стягивают свою технику на Херсонском направлении, очевидно, готовясь к новой атаке. Жителей Херсонской области начали перемещать на другие территории еще в октябре. Есть опасность не только попасть под украинский обстрел — если ВСУ разобьют Каховскую ГЭС, дома на части Херсонской области подтопит.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко отмечал, что в Херсонской области идет «сражение за русский мир» и отсидеться в стороне не выйдет. Об этом писало издание «Дни.ру».