Взрыв произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Баумана произошел взрыв в пятиэтажном доме. По предварительным данным, случилось это из-за распыления средства от насекомых в одной из квартир, написал сайт newsnn.ru.

Как отметили в областной прокуратуре, в настоящий момент по факту ЧП проводится проверка. Из-за взрыва в доме выбило стекла, а также сломалась межквартирная перегородка.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС эвакуировали жильцов. Пострадавших в результате взрыва нет.