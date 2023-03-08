Эксклюзив 08 марта 2023, 20:23 Взрыв произошел в многоквартирном доме в Москве — источник Источник «360»: на улице Липецкая в Москве произошел взрыв Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Взрыв произошел в доме 14к1 на улице Липецкая в Москве, сообщил источник «360». По предварительным данным, пострадал один человек.

По данным источника, в квартире, где произошло ЧП, находится много людей, слышны крики. На первом этаже выбиты окна. На место происшествия вызвали саперов. По предварительной информации, есть один пострадавший. С ожогами лица, рук и ног его увезла скорая.

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В пресс-службе МЧС рассказали «360», что прибывшие на место пожарные возгорания не обнаружили.

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«Аварийно-спасательные работы не проводились», — уточнили в ведомстве.

Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

По последним сведениям источника, взрыв случился в туалете при использовании аэрозольного баллончика.

В пресс-службе «Мосгаза» «360» сообщили, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны. Причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с мелкой бытовой техникой. Там добавили, что угрозы для населения нет.