Эксклюзив 26 апреля 2023, 05:57 Взрыв произошел в многоэтажке на севере Москвы Источник «360»: взрыв произошел в жилой многоэтажке на севере Москвы РИА «Новости»

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Взрыв произошел на первом этаже многоэтажного жилого дома на севере Москвы. Как сообщил источник «360», в квартире разрушены перекрытия между кухней и комнатой. Что стало причиной взрыва устанавливают специалисты.

Все случилось около 22:30 во вторник, 25 апреля, в 12-этажном доме по улице Немчинова. Взрыв прогремел в четырехкомнатной квартире. В результате разрушены перекрытия между кухней и комнатой, уточнил источник «360».

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По его данным, хозяйка квартиры, в которой все произошло, не пострадала. Информации о других пострадавших не поступало.

В пресс-службе АО «Мосгаз» в комментарии АГН «Москва» отметили, что бытовой газ не является причиной взрыва.

«Аварийная бригада АО „Мосгаз“ оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу», — привело агентство слова своего собеседника.

Также в доме не выявили утечек газа. Целостность газового оборудования и газовой разводки не нарушена, краны на газовой плите закрыты, отметили в «Мосгазе». Также там уточнили, что угроз для населения нет.