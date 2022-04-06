06 апреля 2022, 17:16
Взрыв произошел в мечети в Кабуле
Взрыв произошел в мечети Кабула во время намаза. Об этом сообщила НСН со ссылкой на телеканал Kabul news.
По данным местных СМИ, происшествие случилось в крупнейшей в городе мечети Пули Хишти. По словам очевидцев, неизвестный ворвался внутрь и активировал взрывное устройство.
По предварительным данным, шесть человек получили травмы.
Ранее в Белгородской области на территории Красногвардейского района прогремел взрыв. Местные власти заявили, что это был не обстрел.