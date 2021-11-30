Взрыв произошел в частном доме в Люберцах

Взрыв прогремел в частном доме в Люберцах. Ребенка вынесли из разрушенной части здания. Об этом сообщил ГУ МЧС по Московской области.

В ведомстве рассказали, что во вторник, 30 ноября, в 04:48 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве в деревне Торбеево Люберецкого городского округа, в доме № 22.

Дом частично обрушился на две трети, пожара не было. Из здания вынесли девочку 2013 года рождения, ее передали в руки бригады скорой помощи, уточнило РИА «Новости».

Еще двое взрослых и один ребенок сами вышли из неразрушенной части дома до прибытия спасателей. В официальном сообщении МЧС говорится, что есть пострадавшие.

На месте работали 18 человек и шесть единиц техники, в том числе три человека и одна единица техники — от МЧС.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.