13 августа 2023, 23:13
Взрыв произошел в автомобиле на юге Москвы
112: газовый баллончик взорвался в автомобиле на Домодедовской улице в Москве
На юге Москвы произошел взрыв в автомобиле. Как сообщил Telegram-канал 112, взорвался газовый баллончик.
«Газовый баллончик взорвался в автомобиле Volkswagen на Домодедовской улице в Москве», — сказано в сообщении.
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Пострадал водитель иномарки — он получил ожоги рук и лица. Сейчас медики оказывают ему помощь.
Правоохранительные органы об этом происшествии пока не сообщали. Подробности уточняются.
Минувшей ночью в столице на Кутузовском проспекте после ДТП взорвалась машина. Водитель BMW мчал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. После этого произошел взрыв, и машина загорелась. В результате аварии погибли два молодых человека в возрасте 21 года. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео ДТП.
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