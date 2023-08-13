Происшествия 13 августа 2023, 23:13 Взрыв произошел в автомобиле на юге Москвы 112: газовый баллончик взорвался в автомобиле на Домодедовской улице в Москве РИА «Новости»

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На юге Москвы произошел взрыв в автомобиле. Как сообщил Telegram-канал 112, взорвался газовый баллончик.

«Газовый баллончик взорвался в автомобиле Volkswagen на Домодедовской улице в Москве», — сказано в сообщении.

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Пострадал водитель иномарки — он получил ожоги рук и лица. Сейчас медики оказывают ему помощь.

Правоохранительные органы об этом происшествии пока не сообщали. Подробности уточняются.

Минувшей ночью в столице на Кутузовском проспекте после ДТП взорвалась машина. Водитель BMW мчал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. После этого произошел взрыв, и машина загорелась. В результате аварии погибли два молодых человека в возрасте 21 года. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео ДТП.