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    22 апреля 2022, 17:44

    Взрыв произошел в афганской провинции Кундуз

    Арина Бобкова

    В афганской провинции Кундуз случился взрыв. Он произошел в мечети. Об этом сообщил RT со ссылкой на Ariana News.

    Происшествие случилось в мечети в районе Имам-Сахиб. Директор по информации и культуре провинции Кундуз заявил, что в результате пострадали люди.

    Ранее взрывы произошли в трех городах Афганистана. Они прогремели в Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Несколько человек скончались, еще десятки получили травмы. Среди пострадавших есть дети.