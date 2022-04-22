Взрыв произошел в афганской провинции Кундуз

В афганской провинции Кундуз случился взрыв. Он произошел в мечети. Об этом сообщил RT со ссылкой на Ariana News.

Происшествие случилось в мечети в районе Имам-Сахиб. Директор по информации и культуре провинции Кундуз заявил, что в результате пострадали люди.

Ранее взрывы произошли в трех городах Афганистана. Они прогремели в Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Несколько человек скончались, еще десятки получили травмы. Среди пострадавших есть дети.