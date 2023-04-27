Важное 27 апреля 2023, 12:22 Взрыв произошел рядом с заброшенным зданием в Санкт-Петербурге СК по Санкт-Петербургу сообщил о взрыве на территории ТЭЦ в Павловске Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ в городе Павловске. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

Следователи завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт, передача, хранение, пересылка, перевозка, ношение взрывных устройств или взрывчатых веществ».

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«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия», — заявили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что при взрыве двухсотлитровой емкости со стиролом на предприятии в Нижнем Новгороде пострадали четыре человека. Взрывная волна частично уничтожила стену в одном из цехов, где изготавливали акриловые ванны.

Также стало известно, что в Казани произошел взрыв на пороховом заводе, в результате ЧП один из работников лишился кисти.