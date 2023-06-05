Происшествия 05 июня 2023, 14:39 Взрыв произошел на железной дороге Калининграда — СМИ Telegram-канал «112»: на ж/д около исправительной колонии в Калининграде произошел взрыв РИА «Новости»

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Взрыв прогремел на железнодорожных путях рядом с исправительной колонией в Калининграде. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, все произошло около станции Брусничная. Железнодорожное полотно получило повреждения, но никто не пострадал. Оперативные службы сейчас работают на месте.

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«Выехал эксперт УМВД по региону. Никакого задымления там нет», — заявил «360» представитель ГУ МЧС.

Все подробности случившегося уточняются.