Взрыв произошел на заводе в США. Есть погибшие
На заводе Dippin 'Dots, производителя мороженного, в штате Кентукки (США) произошел мощный взрыв, сообщило издание New York Post.
По словам местных жителей, в результате взрыва пострадали минимум четыре человека. Другие СМИ пишут минимум двух погибших.
Что именно вызвало взрыв и степень повреждения объекта — неизвестны, сообщил агентству Associated Press представитель компании.
Власти города же сообщают, что причиной взрыва могла стать утечка азота. Она точно была, но сыграла ли она роль во взрыве — предстоит выяснить. Компания использует азот для «мгновенного замораживания» мороженого.