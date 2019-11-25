  • Взрыв произошел на заводе в США. Есть погибшие

    25 ноября 2019, 03:51

    Наталья Жуковская

    На заводе Dippin 'Dots, производителя мороженного, в штате Кентукки (США) произошел мощный взрыв, сообщило издание New York Post.
    Взрыв произошел на заводе в США. Есть погибшие

    По словам местных жителей, в результате взрыва пострадали минимум четыре человека. Другие СМИ пишут минимум двух погибших.

    Что именно вызвало взрыв и степень повреждения объекта — неизвестны, сообщил агентству Associated Press представитель компании.

    Власти города же сообщают, что причиной взрыва могла стать утечка азота. Она точно была, но сыграла ли она роль во взрыве — предстоит выяснить. Компания использует азот для «мгновенного замораживания» мороженого.