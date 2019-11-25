Взрыв произошел на заводе в США. Есть погибшие

По словам местных жителей, в результате взрыва пострадали минимум четыре человека. Другие СМИ пишут минимум двух погибших.

Что именно вызвало взрыв и степень повреждения объекта — неизвестны, сообщил агентству Associated Press представитель компании.

Власти города же сообщают, что причиной взрыва могла стать утечка азота. Она точно была, но сыграла ли она роль во взрыве — предстоит выяснить. Компания использует азот для «мгновенного замораживания» мороженого.