28 декабря 2020, 17:30
Взрыв произошел на заводе в Липецкой области
В селении Сенцово (Липецкая область) на заводе по производству растительного масла прогремел взрыв. Два человека пострадали, передает ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным информагентства, взрыв произошел в ходе планово-предупредительного ремонта в экстракционном цехе. Пламя охватило площадь в 200 «квадратов». В результате двое рабочих получили ожоги. Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.