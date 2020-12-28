Взрыв произошел на заводе в Липецкой области

По данным информагентства, взрыв произошел в ходе планово-предупредительного ремонта в экстракционном цехе. Пламя охватило площадь в 200 «квадратов». В результате двое рабочих получили ожоги. Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.