Взрыв произошел на заводе в Южной Корее. Скончались два человека

Взрыв произошел на заводе по переработке промышленных отходов в южнокорейском городе Ансан. В результате два человека скончались. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на агентство Yonhap.

Завод, на коором прогремел взрыв, располагается в 40 километрах от Сеула. Ситуация произошла в одном из цехов. Там двое рабочик, возраст которых превышает 50 лет, заваривали цистерну. Помимо погибших, в здании находились еще 90 человек. На данный момент полицейские и спасатели выясняют обстоятельства слуичившегося.