Взрыв произошел на заводе бутылочных пробок в Сумах

В Сумах на заводе, который изготавливает бутылочные пробки для ПЭТ-тары, произошел взрыв и пожар. Есть пострадавшие.

Как сообщил сайт телеканала «ТСН», в заводском цеху взорвался один из станков. После этого возник пожар. На месте происшествия работают спасатели, прибыли экстренные службы.

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Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар уже ликвидирован. Его площадь составила до 50 квадратных метров. Горели производственное оборудование и утеплитель на стенах. Была реальная угроза дальнейшего распространения огня, но пожарные с ней быстро справились. На месте происшествия работали 26 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Спасатели до сих пор не назвали точное число пострадавших. Очевидцы рассказали, что различные травмы получили 10 человек. О погибших в результате происшествия сообщений не поступало. Подробности произошедшего выясняются. Причины взрыва и последующего возгорания предстоит выяснить экспертам.