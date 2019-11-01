Взрыв произошел на заводе боеприпасов в Чехии

Представитель предприятия Мартин Венцл рассказал, что в одном из цехов загорелся порох, в результате чего произошел взрыв.

«Четыре человека получили ранения, у троих зафиксированы ожоги 30% тела, при этом у одного из них также тяжелое ранение головы. У четвертого пострадавшего, по данным медиков, ожоги 90% тела, он находится в критическом состоянии, вертолетом доставлен в пражскую больницу», — сказал он.

Согласно данным «Газеты.ru», всего на заводе находились около 500 человек. На место происшествия прибыл глава минпромторга Карел Гавличек.