Взрыв произошел на заводе боеприпасов в Чехии
На заводе боеприпасов Explosia в городе Пардубице на северо-востоке Чехии произошел взрыв. В результате ранения получили четыре человека. Об этом сообщило РИА «Новости».
Представитель предприятия Мартин Венцл рассказал, что в одном из цехов загорелся порох, в результате чего произошел взрыв.
«Четыре человека получили ранения, у троих зафиксированы ожоги 30% тела, при этом у одного из них также тяжелое ранение головы. У четвертого пострадавшего, по данным медиков, ожоги 90% тела, он находится в критическом состоянии, вертолетом доставлен в пражскую больницу», — сказал он.
Согласно данным «Газеты.ru», всего на заводе находились около 500 человек. На место происшествия прибыл глава минпромторга Карел Гавличек.