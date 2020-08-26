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    26 августа 2020, 10:06

    Взрыв произошел на западе Москвы

    Наза Салех Захи

    В жилом доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

    Они пишут, что начался пожар. Пока информации о пострадавших нет.

    Пресс-служба МЧС сообщила, что 6 августа 2020 года в 09:48 минут поступила информация о пожаре по адресу: улица Кубинка, дом 4. По предварительным данным, там происходит возгорание в пяти этажном жилом доме. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

    Telegram-канал Mash написал, что взрыв произошел на втором этаже. Там рухнули перекрытия. Огонь перекинулся на верх. По данным канала, три человека оказались отрезаны пламенем на третьем этаже.

    Взрыв произошел на западе Москвы | Изображение 1
    Источник фото: телекаинал «360»

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