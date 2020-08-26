Взрыв произошел на западе Москвы

В жилом доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Они пишут, что начался пожар. Пока информации о пострадавших нет.

Пресс-служба МЧС сообщила, что 6 августа 2020 года в 09:48 минут поступила информация о пожаре по адресу: улица Кубинка, дом 4. По предварительным данным, там происходит возгорание в пяти этажном жилом доме. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Telegram-канал Mash написал, что взрыв произошел на втором этаже. Там рухнули перекрытия. Огонь перекинулся на верх. По данным канала, три человека оказались отрезаны пламенем на третьем этаже.