04 августа 2023, 20:10
Взрыв произошел на Воткинском заводе. Никто не пострадал
Воткинский завод в Удмуртии сообщил о взрыве и задымлении на производственной площадке
Взрыв с последующим задымлением произошел 4 августа на производственной площадке Воткинского завода в Удмуртии. Информацию о ЧП опубликовали в официальном Telegram-канале предприятия.
«Произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением», — пояснили представители завода.
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Никто из работников в результате происшествия не пострадал. В пресс-службе подчеркнули, что жизни и здоровью сотрудников ничто не угрожает. Подразделения предприятия работают в обычном режиме.
Продукцию, которую выпускает Воткинский завод, согласно данным на сайте организации, используют в нефтегазовой и атомной промышленности, металлургическом и инструментальном производствах.
На предприятии создают, в частности, нефтегазовое, горное и буровое оборудование, нефтегазовую арматуру, станки, военную технику и товары народного потребления.
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