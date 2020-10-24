Взрыв произошел на танкере в Керченском проливе

Взрыв произошел на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», который находится в Керченском проливе Краснодарского края. По предварительной информации, в этот момент он не был заполнен грузом.

«Получено донесение о взрыве на танкере „Генерал Аза Асманов“. Предположительно, произошел взрыв паров нефтепродуктов, которые там находились. При взрыве три члена экипажа оказались в воде. Ведется поиск людей, которые находятся в воде», — рассказал пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

МЧС уточнили, что получили сообщение о пожаре на нефтяном танкере от оперативного дежурного Новороссийского МСКЦ в 19:02.

«По предварительной информации, танкер пустой. На борту было 13 человек экипажа. Сейчас шесть человек спасено, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом», — рассказали в ведомстве.

На место пожара в акватории Азовского моря направили три спасательных судна. Кроме того, там находится проходящее мимо судно «Братск». Задействовали силы средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — всего 102 человека и 14 единиц техники. Кроме того, в главном управлении организовали работу оперштаба.

В МЧС уточнили, что ситуацию взяло на контроль Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Росморречфлот отметил, что после взрыва танкер накренился, ему предстоит борьба за живучесть.