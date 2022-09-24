Серия взрывов произошла на стройке на Нагорной улице в Москве | 360°

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Серия взрывов произошла на стройке на Нагорной улице в Москве

Короткое замыкание привело к серии взрывов на стройке в Москве

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На стройке, которая ведется на Нагорной улице в Москве, произошла серия хлопков. По предварительным данным, к этому привело короткое замыкание. Об этом «360» рассказал очевидец.

«В районе стройки были слышны взрывы от короткого замыкания. Они продолжались нескольких часов», — поделился он.

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По его словам, о пострадавших пока ничего не известно. Сам очевидец узнал о взрывах, поскольку живет рядом с местом происшествия. По его словам, вход на место стройки запрещен.

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Мужчина сказал, что он уже вызвал экстренные службы.

Строительство

Взрывы

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