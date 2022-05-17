Взрыв произошел на рынке Пакистана. Есть погибший и раненые

Женщина погибла из-за взрыва на рынке Болтон в Пакистане. Еще, как минимум, 12 человек пострадали. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на The News.

По предварительным данным, злоумышленники хотели взорвать полицейский автомобиль. Взрывчатка была прикреплена к мотоциклу, ее привели в действие с мобильного телефона.

Экстремистские группировки на территории страны не взяли на себя ответственность за происшествие. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил сочувствие близким людям погибшей женщины.