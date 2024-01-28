Важное 28 января 2024, 23:27 Взрыв произошел на промышленном предприятии в Полтавской области Пронин: на промышленном предприятии в Полтавской области прогремел взрыв Unsplash

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Взрыв произошел на промышленном предприятии в Кременчугском районе Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филип Пронин.

В воскресенье на большей части территории Украины объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области, в том числе в Кременчугском районе. Пронин не привел других подробностей случившегося, в том числе информации о пострадавших.

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Незадолго до полуночи 27 января также сообщалось о взрывах в Полтаве и Харькове. По предварительным данным, две баллистические ракеты попали в промышленное предприятие. После этого на объекте вспыхнул пожар.

Несколько дней назад снаряды угодили в промышленное здание в Одесской области. О ЧП рассказал глава военной администрации Олег Кипер. За несколько часов до этого местные Telegram-канады заявляли о взрывах в Одессе.

Днем ранее взрывы прогремели в Харькове и Киевской области. Сирены тревоги включили в Николаевской, Харьковской, Киевской и Житомирской областях.