Взрыв произошел на производстве пороха под Рязанью

Взрыв произошел в цехе по производству пороха в поселке Лесное Рязанской области. СМИ пишут, что в результате ЧП погибли люди.

В МЧС по региону сообщили, что в пятницу в 08:22 дежурным поступило сообщение о пожаре в Шиловском районе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что возгорание произошло в одном из цехов ПГУП «Эластик».

Причиной пожара в ведомстве назвали нарушение технологического процесса.

Есть погибшие. К месту происшествия направили дополнительные силы и средства. Площадь пожара пока устанавливается. Спасатели заверили, что угрозы населению нет.

На место ЧП выехали 8 пожарных автомобилей и 24 человека.

По сообщению Telegram-канала 112, взрыв под Рязанью произошел на заводе синтетических волокон «Синтетик». Погибли пять человек. Врачи осматривают 16 работников. Остается неизвестна судьба еще около 10 человек.

Источник РИА «Новости» сообщил, что погибли три человека, один пострадал.

На место выехал вице-губернатор Рязанской области. Туда же направили две бригады санавиации.

По данным «Интерфакса», на месте пожара слышны взрывы.