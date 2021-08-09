Взрыв произошел на НЛМК в Липецке

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) произошел взрыв. Он повредил здание кислородно-распределительного пункта. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу комбината.

«Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство», — сообщили в пресс-службе.

Кислородно-распределительный пункт расположен в пристройке к конвертерному цеху № 2. После взрыва загорелась кровля, сейчас огонь локализован.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Липецкой области сообщил, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. Для его ликвидации понадобилось девять автоцистерн и две автолестницы.