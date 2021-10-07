Взрыв произошел на нефтяном танкере в Иркутской области

В Иркутской области произошел взрыв на нефтяном танкере «Семен Дежнев». По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Танкер, на котором произошел взрыв, находится в акватории реки Лены. Собеседник агентства уточнил, что взрыв произошел около 10:30 по московскому времени. Предположительно, взорвались пары нефтепродуктов. Пострадали два члена экипажа.

Судно в момент взрыва находилось в районе села Петропавловское Киренского района Иркутской области. Разлива нефтепродуктов не произошло. Танкер остался на ходу. Раненых членов экипажа передали скорой помощи.

Двух пострадавших эвакуируют с судна на вертолете санавиации, сообщил РЕН ТВ. Танкер не получил повреждений в результате взрыва. В МЧС рассказали, что в одной из емкостей на танкере произошло воспламенение. Но дальнейшего горения это не вызвало. Сообщений о пожаре на судне не поступало, силы МЧС не привлеклись.

Причины ЧП на судне пока неизвестны. Обстоятельства произошедшего выясняются.