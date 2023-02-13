Важное 13 февраля 2023, 21:48 Взрыв произошел на газопроводе в Ярославской области МЧС: разрыв газопровода произошел в Ярославской области

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Взрыв прогремел на резервной ветке газопровода в Ярославской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным ведомства, возгорание газопровода произошло в Мышкинском районе. В результате происшествия, пострадавших нет.

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«По прибытии первых подразделений установлено, что произошел разрыв газопровода, диаметр примерно один метр», — отметили в МЧС.

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В экстренных службах уточнили, что пожар на газопроводе произошел из-за разрыва в соединении береговой части и подводной. Противоаварийная система газопровода сработала в штатном режиме, в настоящее время горения уже нет.

Жители города Мышкина и деревни Рыпы стали свидетелями яркого зарева в небе. Они делятся кадрами с места происшествия в социальных сетях, отмечая, что жар от пожара ощущается в 500 метрах от места ЧП.